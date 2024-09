POL-KN: (Hardt/ Lkr. Rottweil) Unfall auf der Kreuzung Königsfelder Straße/ Schramberger Straße (30.09.2024)

Schramberg (ots) - Ein Unbekannter hat im Zeitraum zwischen Freitag, 11.30 Uhr, und Samstag, 9.30 Uhr, am Bärensaal in der Marktstraße eine Sachbeschädigung begangen. Der Täter beschädigte eine Fensterscheibe und richtete damit einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro an. Die Polizei in Schramberg sucht ...

mehr