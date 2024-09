Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Sieben in der Schillerstraße geparkte Autos absichtlich zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise (29.09.2024)

Schramberg (ots)

Am Sonntagmorgen, im Zeitraum zwischen 5.30 Uhr und 10.00 Uhr, hat ein unbekannter Täter den Fahrzeuglack von sieben in der Schillerstraße geparkten Autos beschädigt. Bei allen Autos zerkratzte der Unbekannte jeweils die gesamte Fahrzeugseite, die in Richtung Gehweg hinzeigte und richtete einen Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe an. Die Polizei Schramberg, Tel. 07422 2701-0, hat entsprechende Ermittlungen wegen der begangenen Sachbeschädigungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

