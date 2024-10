Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Auto lädt Fußgänger mit Rollator auf und flüchtet

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, 18. Oktober 2024, gegen 12.50 Uhr kam es auf der Kreuzung Florastraße/Hüller Straße/Erlenbruch in Bulmke-Hüllen zu einer Verkehrsunfallflucht mit einer leicht verletzten Person.

Ein schwarzer Peugeot befand sich auf der Straße Erlenbruch und bog nach links in die Florastraße in Richtung Innenstadt ab. Dabei übersah er einen 73 Jahre alten Gelsenkirchener der mit seinem Rollator die dortige Fußgängerampel bei Grünlicht in Richtung Hüller Straße überquerte. Der 73-Jährige wurde von dem Kleinwagen erfasst und auf der Motorhaube aufgeladen. Von dort aus fiel er neben das Auto auf den Asphalt. Der Unfallverursacher beschleunigte und flüchtete über die Florastraße in Richtung Innenstadt. Der Unfallhergang konnte durch Zeugen beobachtet werden.

Durch den Zusammenstoß wurde der Fußgänger leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen dauern an.

