BPOLD-H: UEFA EURO 2024 - 13. Spieltag und vierte Spielbegegnung in Hamburg Bundespolizeidirektion Hannover erneut mit Großaufgebot an Kräften im Einsatz

Hannover I Hamburg (ots)

Am heutigen Tag wurden die letzten Begegnungen in der Gruppenphase der UEFA EURO 2024 ausgetragen. In Hamburg kam es zwischen den Fußballnationalmannschaften der Tschechischen Republik und der Republik Türkei zum vierten Spiel im Volksparkstadion. Für die Sicherheit im Bahnreise- und Flugverkehr in Hamburg waren am gesamten Einsatztag über 1.100 Kräfte der Bundespolizei eingesetzt.

Rund 1.800 türkische Fußballfans nutzten bereits seit gestern die Flugverbindungen des Airport Hamburg, um den Spielort zu erreichen. Hierfür wurden durch die Bundespolizei über 30 ankommende Linienflüge und Chartermaschinen grenzpolizeilich kontrolliert und die Fans in Deutschland begrüßt.

Während der Anreise zum Spiel nutzten über 18.000 tschechische und türkische Fußballfans die S-Bahnhöfe in Stellingen, Othmarschen und Eidelstedt.

Eine große Gruppe türkischer Fans sammelte sich vor Spielbeginn insbesondere am S-Bahnhof Stellingen und begann um 17:00 Uhr einen "Fanwalk" zum Stadion, an dem sich am Ende über 18.000 feiernde Menschen beteiligten. Bis zu 2.500 tschechische Fans begaben sich gegen 18:30 Uhr von der Trabrennbahn in Bahrenfeld auf den Weg zum Volksparkstadion.

Nach dem Abpfiff nutzten die türkischen Fans die S-Bahnen im Stadtgebiet Hamburg und feierten den Sieg und das Weiterkommen ihrer Nationalmannschaft in der UEFA EURO 2024.

Während des heutigen Einsatzes wurde die Bundespolizei von zehn tschechischen Einsatzkräften unterstützt. Der heutige Einsatzschwerpunkt während der An- und Abreise zum Spiel lag im Bahnhof Othmarschen. Die ausländischen Polizeikräfte unterstützten den Einsatz durch die zielgerichtete Ansprache der Fans in der tschechischen Muttersprache. Diese Maßnahme reduzierte die Sprachbarrieren und schaffte gleichzeitig Vertrauen. Die tschechischen Polizeikräfte trugen die Uniform ihrer eigenen Polizeibehörde, was bei den tschechischen Fans zusätzliche Sicherheit vermittelte. So war sofort erkennbar, dass die Bundespolizei über die ausländischen Einsatzkräfte ansprechbar ist. Darüber hinaus waren auch türkische Einsatzbeobachter vor Ort.

Die hohen sommerlichen Temperaturen stellten nicht nur die Polizeikräfte, sondern auch die bahnreisenden Fans vor Herausforderungen.

Die Einsatzbewältigung dieses Fußballfestes erfolgte Hand in Hand mit der Polizei Hamburg.

