Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verletzter nach Streit mit Messern - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 19. Oktober 2024, gegen 07.55 Uhr, endete ein Streit zwischen zwei Männern auf der Hansemannstraße in der Altstadt mit einem Verletzten.

Anfänglich kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung vor einem Lebensmittelgeschäft auf dem Margarethe-Zingler-Platz zwischen dem bisher unbekannten Tatverdächtigen und dem 33 Jahre alten Gelsenkirchener. Im Zuge des Streits zogen beide Beteiligten jeweils ein Messer. Der unbekannte Tatverdächtige verletzte den 33-Jährigen schwer und floh daraufhin in unbekannte Richtung. Eine Zeugin alarmierte die Polizei. Der Verletzte wurde mittels Rettungswagen in nahegelegenes Krankenhaus verbracht, wo er stationär verblieb. Die Ermittlungen dauern an.

Der Tatverdächtige kann beschrieben werden: Er ist circa 25 bis 35 Jahre alt und ist circa 1,70 bis 1,75 Meter groß. Er hat eine schlanke Statur und trug schwarze Kleidung. Mit sich führte er eine Cappy und eine Bauchtausche.

Wer Hinweise zu dem flüchtigen Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter der Rufnummer 0209 365 7512 im Kriminalkommissariat 15 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache sich zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell