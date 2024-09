Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: (B47-Lorsch) Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

B47-Lorsch (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen kam es am Freitagnachmittag (13.09.), gegen 16:30 Uhr, auf der Bundesstraße 47 bei Lorsch. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen befuhr eine 37-jährige Fahrzeugführerin die B 47, kommend von der A 67 in Richtung Bürstadt. Die Fahrzeugführerin kam im Kurvenbereich (Beschleunigungsstreifen der B 47) ins Schleudern. Eine auf der B 47 fahrende 50-jährige Verkehrsteilnehmerin samt Beifahrerin befuhr den linken Fahrstreifen der Bundesstraße in Fahrtrichtung Bürstadt, als beide Fahrzeuge miteinander kollidierten. Im Zuge des Unfalls wurden zwei Personen schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Während der Unfallaufnahme musste die B 47 in Fahrtrichtung Bürstadt für circa eine Stunde voll gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsstörungen. Zeugen die den Verkehrsunfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu dessen Ablauf machen können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Heppenheim (06252/706-0) in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell