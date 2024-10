Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ehrlicher Finder gibt Münzen ab

Gelsenkirchen (ots)

Ein 33-jähriger Bochumer erschien am Donnerstagabend, 17. Oktober 2024, gegen 19:45 Uhr auf der Polizeiwache in Buer, um eine Fundsache abzugeben. Der ehrliche Finder gab den Beamten etwa zehn Goldmünzen, die er im Bereich Heistraße/Emil-Zimmermann-Allee entdeckt hatte. Der Wert der Münzen erstreckt sich auf einen fünfstelligen Euro-Wertbetrag. Da die Fundsachen zum jetzigen Zeitpunkt nicht zuzuordnen sind, wurden die Münzen sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei Gelsenkirchen bedankt sich bei dem ehrlichen Finder.

