POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung- Wer kennt den Tatverdächtigen?

Gelsenkirchen (ots) - Über die Einsatzleitstelle der Polizei Gelsenkirchen wurde ein Streifenwagen am Montag, 14. Oktober 2024, gegen 10 Uhr, zu einem Diebstahl auf einer Baustelle in der Florastraße in Bulmke-Hüllen gerufen. Durch die Beamten wurde festgestellt, dass dort Bauzäune aufgebrochen und geöffnet worden waren. Es wurden insgesamt sieben Stahlrohre und ...

mehr