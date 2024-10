Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Heroin sichergestellt

35-Jähriger in Haft

Darmstadt (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Durch eine Zivilstreife konnte am Montagnachmittag (21.10.) eine Drogenübergabe zwischen zwei der Polizei bereits bekannten Männern in der Neckarstraße beobachtet werden.

Einen 41-Jährigen kontrollieren die Beamten nach der Übergabe und fanden bei ihm Heroin, welches sie sicherstellten. Die Ermittler leiteten ein Strafverfahren gegen den Darmstädter ein.

Durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt konnte beim Amtsgericht Darmstadt ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnungen der beiden Männer erwirkt werden. In der Wohnung des 35-Jährigen fanden die Ermittler ebenfalls Heroin und eine Feinwaage, welche oft zur Abmessung von Drogen, verwendet wird. Zusätzlich stellten sie Bargeld und mehrere Handys sicher.

Der Darmstädter musste sich im Polizeipräsidium einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen. Hierbei stellten die Ermittler fest, dass er keinen gültigen Aufenthaltstitel besaß, woraufhin er am Dienstag (22.10.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt wurde. Dieser ordnete die Unterbringung in einer Justizvollzugsanstalt an, in welche der 35-Jährige direkt gebracht wurde.

