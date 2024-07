POL-PPTR: Versuchter Einbruch in das Sanitätshaus des BKT

Trier (ots) - Am Donnerstag, 4. Juli, zwischen 14:20 Uhr und 14:30 Uhr, kam es im Parkhaus des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder in der Nordallee in Trier zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Im Rahmen der Auseinandersetzung fiel eine Umhängetasche zu Boden, der Inhalt verteilte sich und wurde teilweise beschädigt. Einer der Männer war möglicherweise in Begleitung einer Frau. Zeugen, ...

mehr