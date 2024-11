Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Versuchter Einbruch in Handygeschäft

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Dienstag, 19.11.2024, 18.15 Uhr bis Mittwoch, 20.11.2024, 08.40 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft in ein Handygeschäft in der Straße "Kirchplatz" einzubrechen. Die unbekannte Täterschaft versuchte im Hinterhof eine Tür des Geschäftes aufzuhebeln. Weiterhin versuchte die unbekannte Täterschaft auch die Kundeneingangstür zur Fußgängerzone hin aufzuhebeln. Nach Sachlage gelangte die Täterschaft nicht in das Geschäft. Der an den Türen und am Türrahmen entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

