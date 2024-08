POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Drei Personen bei Verkehrsunfall in Butjadingen leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Am Dienstag, 20. August 2024, in der Zeit von 18.00 - 19.00 Uhr, gelangten unberechtigte Personen in das Lager eines Discounters an der Langenberger Straße. Aus Rollcontainern und Vitrinen entwendeten sie Zigaretten im Wert von ungefähr 3.000 Euro. Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige ...

