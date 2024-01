Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach Wildschweine lösen Folgeunfall aus

Freiburg (ots)

Am Mittwoch 31.01.2024 querte gegen 07:15 Uhr eine Wildschweinrotte auf Höhe des Kieswerkes die Bundesstraße 31. Ein in Fahrtrichtung Breisach fahrender Pkw-Fahrer musste sein Fahrzeug stark abbremsen, um nicht mit den Schweinen zu kollidieren. Ein nachfolgender Pkw-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das bremsende Fahrzeug auf. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Fahrer im vorderen Fahrzeug leicht verletzt. An den Pkw entstand ein Gesamtschaden von circa 1000 Euro.

