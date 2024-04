Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruchsversuch gescheitert

Bad Lippspringe (ots)

(ah)Freitag, 26.04.24, 22:10 Uhr, 33175 Bad Lippspringe, An der Böhke, Einbruch in Einfamilienhaus, Freitagabend versuchten unbekannte Täter, in ein Einfamilienhaus einzudringen. Während die Bewohner nicht zu Hause waren, schlugen sie die Terrassentür des Hauses ein. Es gelang ihnen jedoch nicht, in das Gebäude zu gelangen und so mussten sie ohne Beute wieder von dannen ziehen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05251 306-0 an die Polizei zu wenden.

