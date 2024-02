Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Junger Fahranfänger auf der B73 im Bereich Wingst mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs

Cuxhaven (ots)

Wingst. Am Dienstagabend (20.02.2024) gegen 22:20 Uhr befuhr ein Streifenwagen der Polizei Hemmoor den 21-jährigen Fahrer eines Audi auf der Bundesstraße 73 in Höhe Wingst. Beim Hinterherfahren stellten die Beamten fest, dass der Audi-Fahrer mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. So zeigte der Tacho des Streifenwagens 110 km/h an in einem Bereich für den die höchstzulässige Geschwindigkeit auf 70 km/h festgeschrieben war. Wenig später beschleunigte der junge Mann auf freier Strecke, so dass der Tacho des Streifenwagens 140 km/h bei erlaubten 100 km/h anzeigte. Zudem überholte der junge Fahrer aus Hemmoor einen Pkw indem er eine Sperrfläche überfuhr.

Die Beamten leiteten gegen den jungen Mann ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Überhöhte, nicht angepasste Geschwindigkeit ist eine der Hauptursachen für Unfälle mit schwerem Personenschaden. Oft sind hierbei auch junge Fahrzeugführende beteiligt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell