POL-CUX: ERGÄNZUNGSMELDUNG - Schwerer Verkehrsunfall zwischen Bramstedt und Bokel - Motorradfahrer verstirbt noch an der Unfallstelle - LICHTBILD ENTFERNT

Cuxhaven (ots) - Geestland/Langen. Am gestrigen Montag (19.02.2024) kam es gegen 15:30 Uhr an der Bushaltestelle am Hinschweg in Langen zu einem Verkehrsunfall. Der 62-jährige Fahrer eines Schulbusses hatte hierbei aufgrund eines Fahrfehlers bei der Einfahrt in die Bushaltestelle bei langsamer Fahrt ein dortiges ...

mehr