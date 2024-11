Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: B3/B294 Gundelfingen: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 20.11.2024, gegen 16:40 Uhr, kam es auf der B3/B294 bei Gundelfingen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autofahrern.

Ein 25-Jähriger fuhr von Freiburg kommend in Fahrtrichtung Emmendingen. Bei der Abzweigung zur B294 in Fahrtrichtung Autobahn, kam er aus bislang unbekannten Gründen im Kurvenbereich nach rechts auf die Grünfläche ab, übersteuert daraufhin sein Fahrzeug in dem er versuchte gegenzulenken und geriet auf die Gegenfahrbahn. Hierbei stieß er mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden 60-jährigen Autofahrer zusammen.

Beide Fahrer wurden leichtverletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf rund 14.000 Euro geschätzt.

Zum Zwecke der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die Fahrbahn beidseitig voll gesperrt werden.

