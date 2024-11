Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Zwei Personen bei Unfall verletzt - Korrekturmeldung

Gescher (ots)

Unfallort: Gescher, L 608 / Hörnemannweg;

Unfallzeit: 04.11.2024, 06.00 Uhr;

In der Pressemeldung vom 04.11.2024, 15.32 Uhr, hat sich ein Fehler eingeschlichen. Bei der Erstellung der Meldung wurden die Unfallbeteiligten versehentlich vertauscht. Die richtige Meldung muss lauten: Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Gescher. Am Montagmorgen gegen 06.00 Uhr befuhr ein 51-jährigen Mannes aus Pulheim mit seinem Transporter den Hörnemannweg und beabsichtigte, in die L 608 abzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 82-jährigen Mannes aus Coesfeld, der mit seinem Lkw auf der L 608 in Richtung Hochmoor unterwegs war. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen erlitt der Mann aus Pulheim schwere Verletzungen. Der 82-Jährige verletzte sich hingegen leicht. Der Rettungsdienst brachte die beiden Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Die Höhe des Sachschadens wurde mit mehreren zehntausend Euro angegeben. (pl)

Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5901360

