Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Geldbörse aus Rollator entwendet

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Fabrikstraße;

Tatzeit: 04.11.2024, 15.30 Uhr bis 16.00 Uhr;

Ein Portemonnaie aus einem Rollator entwendeten bislang unbekannte Täter in Gescher. Die 76-jährige Geschädigte hatte ihre Geldbörse am Montag um 15.30 Uhr beim Besuch eines Supermarktes an der Fabrikstraße sichtbar in ihren Rollator gelegt. Als sie etwa 30 Minuten später ihren Einkauf an der Kasse bezahlen wollte musste sie feststellen, dass Unbekannte das Portemonnaie entwendet hatten. Die Geldbörse wurde wenig später auf dem Parkplatz des Supermarktes gefunden - das Geld war weg.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus, Tel. (02861) 9260.

Vor dem Hintergrund dieser Tat erneuert die Polizei ihren Hinweis, Geldbörsen nicht offen sichtbar abzulegen oder zu transportieren. Tragen sie diese Gegenstände möglichst eng am Körper oder in mitgeführten Taschen, deren Reißverschluss geschlossen werden sollte. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell