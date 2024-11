POL-BOR: Südlohn - Schild am Ortseingang entwendet

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Distelweg; Tatzeit: Nacht zum 05.11.2024; Zwei Geldbörsen, Papiere und ein Mobiltelefon haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag aus einem Wohnhaus in Bocholt gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen waren die Täter über die Terrassentür in das Haus am Distelweg gelangt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to) Kontakt für ...

mehr