Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Einbrecher verscheucht

Velen (ots)

Tatort: Velen, Hemich Esch;

Tatzeit: 04.11.2024, 20.45 Uhr;

Einen Einbrecher verscheucht hat die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in Velen. Die Frau befand sich gegen 20.45 Uhr in der Küche ihres Hauses am Hemich Esch. Plötzlich bemerkte sie, wie jemand von außen die Jalousie hochschob. Vor dem Fenster stand ein ihr unbekannter Mann. Als der die Frau erblickte, rannte er in unbekannte Richtung davon. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 1,80 bis 1,85 Meter großen, dunkel gekleideten Mann gehandelt haben.

Hinweise zu dem versuchten Einbruch nimmt die Kripo in Borken entgegen, Tel. (02861) 9000. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell