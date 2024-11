Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Fahrradfahrerin bei Unfall schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen Unfallort: Ahaus, Parallelstraße/Hovesaat; Unfallzeit: 04.11.2024, 15.08 Uhr;

Schwer verletzt wurde eine Radfahrerin bei einem Unfall in Ahaus. Die 15-jährige Jugendliche aus Ahaus fuhr mit ihrem Fahrrad am Montag gegen 15.10 Uhr auf der Parallelstraße in Richtung Bahnhofstraße und beabsichtigte, nach links in die Straße Hovesaat abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 40-jährigen Mannes aus Laer, der auf der Parallelstraße in die gleiche Richtung fuhr. Die Fahrradfahrerin stürzte und verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst brachte die Jugendliche ins Krankenhaus. Die genauen Umstände des Verkehrsunfalls sind derzeit noch unklar.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Unfall gesehen und kann Angaben zu dessen Hergang machen? Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Ahaus unter Tel. (02561) 9260 entgegen. (pl)

