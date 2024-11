Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Zwei Personen bei Unfall verletzt

Gescher (ots)

Unfallort: Gescher, L 608 / Hörnemannweg;

Unfallzeit: 04.11.2024, 06.00 Uhr;

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Gescher. Am Montagmorgen gegen 06.00 Uhr befuhr ein 82-jähriger Lkw-Fahrer aus Coesfeld den Hörnemannweg und beabsichtigte, in die L 608 abzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 51-jährigen Mannes aus Pulheim, der mit seinem Transporter auf der L 608 unterwegs war. Durch den Aufprall erlitt der 82-Jährige schwere Verletzungen. Der Mann aus Pulheim verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte die beiden Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Die Höhe des Sachschadens wurde mit mehreren zehntausend Euro angegeben. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell