Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Reifen zerstochen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Lowicker Straße;

Tatzeit: zwischen 31.10.2024, 14.30 Uhr, und 01.11.2024, 08.10 Uhr;

Mutwillig beschädigt haben Unbekannte in den vergangenen Tagen ein geparktes Auto in Bocholt. Der Wagen hatte auf einem Parkplatz an der Lowicker Straße gestanden. Dort stachen die Täter zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen in die hinteren beiden Reifen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell