POL-BOR: Borken - Einbruch in Kindergarten

Rhede (ots) - Tatort: Rhede, Gronauer Straße; Tatzeit: 02.11.2024, 02.10 Uhr; Unbekannte sind in der Nacht zum Samstag in einen Verbrauchermarkt in Rhede eingedrungen. Wie sie in das Gebäude an der Gronauer Straße gelangten, ist ungeklärt. Im Inneren lösten die Täter nach ersten Erkenntnissen einen Alarm aus und ergriffen daraufhin die Flucht. Zeugen beobachteten zum fraglichen Zeitpunkt gegen 02.10 Uhr zwei Tatverdächtige, zu denen folgende Beschreibung vorliegt: ...

mehr