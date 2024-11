POL-BOR: Vreden - Unfallflucht am Sportplatz

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Up de Welle; Tatzeit: 03.11.2024, 16.40 Uhr; Durch einen Unbekannten sexuell belästigt wurde eine Spaziergängerin in Bocholt. Die 17-jährige Bocholterin ging am Sonntag, gegen 16.40 Uhr, auf der Straße Up de Welle mit ihrem Hund spazieren. Plötzlich näherte sich von hinten ein unbekannter Radfahrer und schlug ihr im Vorbeifahren gegen das Gesäß. Anschließend fuhr der Unbekannte in ...

