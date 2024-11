POL-BOR: Borken - Vorläufige Festnahme nach Brand

Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Marderweg; Tatzeit: 01.11.2024, zwischen 15.30 Uhr und 20.00 Uhr; In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind Unbekannte am Freitag in Ahaus. Sie verschafften sich zwischen 15.30 Uhr und 20.00 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Wintergarten. Dort beschädigten sie eine weitere Tür, die in das Innere des Gebäudes am Marderweg führt und kamen so in das Innere des Objekts. Über die Tatbeute können ...

mehr