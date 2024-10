Polizei Köln

POL-K: 241029-2-K Mutmaßliche Taschendiebe festgenommen - Videobeobachtung und Zeugen helfen bei der Aufklärung

Köln (ots)

Streifenteams der Polizei Köln haben am Montagabend (28. Oktober) vier mutmaßliche Diebe (24, 23, 22, 18) an unterschiedlichen Örtlichkeiten in der Innenstadt festgenommen. Die Verdächtigen sollen zuvor gemeinschaftlich zwei Touristen (21, 19) aus Konstanz am Kölner Dom die Smartphones gestohlen haben.

Die Auswertung der polizeilichen Videobeobachtung hat ergeben, dass die vier Marokkaner gegen 23.40 Uhr vor dem Diebstahl die beiden Besucher angetanzt hatten. Als die Besucher die mutmaßlichen Diebe ansprachen, rannten diese in Richtung Heumarkt. Dort hielten Polizisten aus dem Rhein-Sieg-Kreis, die gerade in ihrer Freizeit unterwegs waren, zwei der Flüchtenden fest, bis die Kölner Kollegen eintrafen. Ein Handy, das der 24-Jährige während der Flucht weggeworfen hatte, stellten die Beamten sicher. Unmittelbar vor der Festnahme sprühte der 24-Jährige mit einem Pfefferspray um sich. Die Beamten stellten auch das Reizstoffsprühgerät sicher.

Dank der genauen Beschreibung der Touristen und Aufnahmen der polizeilichen Videobeobachtung nahmen weitere Einsatzkräfte die beiden anderen Verdächtigen an der Frankenwerft und am Marsplatz fest.

Die vier Festgenommenen sollen noch heute (29. Oktober) einem Haftrichter vorgeführt werden. (cb/cg)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell