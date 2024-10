Polizei Köln

POL-K: 241028-6-K/LEV Mit eigenen Kindern auf Diebestour - Taschendiebe auf frischer Tat festgenommen

In der dunklen Jahreszeit haben auch die Taschendiebe wieder Hochkonjunktur. Sie nutzen das Gedränge in vollen Innenstädten, auf Weihnachtsmärkten, auf Bahnsteigen oder in Straßenbahnen, um unentdeckt Menschen zu bestehlen. Jetzt ist es an der Zeit, sich vorzubereiten, damit der Griff zum eigenen Portemonnaie nicht ins Leere führt.

Wie Taschendiebe zusammenarbeiten, zeigt ein Fall vom vergangenen Freitag (25. Oktober). Zivilpolizisten nahmen zwei aus Serbien und Bosnien-Herzegowina stammende Taschendiebe (m34, w43) auf frischer Tat fest, deren Interesse für fremde Taschen an der KVB-Haltestelle "Körnerstraße" mit dem Versuch endete, einer am Gehstock gehenden 82-Jährigen die Geldbörse aus der Jacke zu ziehen. Die Kinder (9, 10, 11) der beiden Festgenommen waren mit auf Diebestour, um die ältere Dame abzulenken.

Tipps wie Sie sich vor Taschendieben schützen können:

-Mobiltelefon, Geld, Kreditkarten, Papiere und andere Wertsachen immer eng am Körper tragen. -Verschlossene Innentaschen nutzen. -Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen mit dem Verschluss zum Körper und vor dem Bauch. -Machen Sie auf sich aufmerksam. -Melden Sie verdächtige Personen der Polizei unter der "110".

Weitere Informationen zum Thema Taschendiebstahl erhalten Sie unter folgendem Link: https://lippe.polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs [lippe.polizei.nrw]. (ja/de)

