POL-K: 241028-5-K Intensivstation nach Faustschlag ins Gesicht - Polizei sucht drei junge Männer

Köln (ots) - Mit Bildern aus der Überwachungskamera einer Bank fahndet die Polizei nach einem mutmaßlichen Räuber, der am 25. Juni (Dienstag) eine 71-Jahre alte Frau in Köln-Bocklemünd/Mengenich überfallen haben soll. Die Seniorin hatte gegen 11 Uhr Bargeld bei einer Bankfiliale am Görlinger Zentrum abgehoben. Auf dem Weg nach Hause soll der Gesuchte die ...

mehr