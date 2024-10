Polizei Köln

POL-K: 241028-4-K/LEV Mehrere Einbruchsversuche am Wochenende durch aufmerksame Anwohner vereitelt - Tipps zur Einbruchsprävention

Köln (ots)

Wie wichtig Einbruchsprävention (siehe Pressemeldung Ziffer 1 vom 28. Oktober https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5896132 [presseportal.de]) ist, zeigen aktuelle Fälle vom Wochenende im Kölner Stadtgebiet.

Am Freitagabend beobachtete eine aufmerksame Zeugin in Rodenkirchen zwei verdächtige Personen beim Ausspähen einer Erdgeschosswohnung im Nibelungenweg. Als sie sich auf der Straße bemerkbar machte, ergriffen die beiden Frauen die Flucht in Richtung Rhein.

Wenige Stunden zuvor hatte eine aufmerksame Anwohnerin die Polizei gerufen, als sie vier verdächtige Personen beim Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus im Froschkönigweg in Köln-Dellbrück entdeckte. Auf Ansprache sollen die Männer in einem weißen Audi mit Kölner Kennzeichen vom Tatort in Richtung Dellbrücker Mauspfade geflüchtet sein.

Am Sonntagnachmittag klingelte es gegen 17 Uhr bei einer Anwohnerin der Parkstraße in Köln-Marienburg. Kurze Zeit später sah sie einen Mann, der ihre Balkontür aufhebeln wollte. Als sie sich bemerkbar machte, sprang er über die Balkonbrüstung und lief in Richtung Marienberger Straße davon.

Fast zeitgleich vernahm eine Anwohnerin der Lustheider Straße in Köln-Vingst Geräusche aus einem Vorraum ihrer Wohnung und entdeckte beim Nachschauen eine fremde Person. Beim Anblick soll der Mann sofort die im Hochparterre gelegene Wohnung verlassen und in Richtung Nobelstraße gelaufen sein.

Nur weil die Anwohnerinnen und Anwohner so aufmerksam waren, sich frühzeitig bemerkbar machten und auf verdächtige Geräusche reagierten, konnten die mutmaßlichen Einbrecher rechtzeitig vertrieben werden.

Hier die wichtigsten Tipps zur Einbruchsprävention zusammengefasst:

-Machen Sie sich bemerkbar, wenn es an der Tür klingelt, um zu signalisieren, dass Sie zuhause sind. -Schalten Sie das Licht an. -Schließen Sie immer die Haus-/ oder Wohnungstür ab! -"Drücken" sie nie die Haustür in Mehrfamilienhäusern aus der Wohnung auf, wenn sie nicht wissen, wer vor der Tür steht und wo derjenige hin will. -Achten Sie auf verdächtige Personen und Situationen. -Rufen Sie im Verdachtsfall sofort die Polizei über 110. -Lassen sie sich neutral und kostenlos von Ihrer Polizei zum Einbruchschutz beraten.

Weitere Präventions-/ und Verhaltenstipps finden Sie unter folgendem Link https://polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer . (ja/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell