POL-K: 241028-1-K/LEV Riegel vor! Sicher ist sicherer - Ein Einbruch kann Ihr Leben verändern

In der dunklen Jahreszeit steigt die Zahl der Einbrüche. Wie Sie Ihr Zuhause schützen können, welche Sicherungstechnik geeignet ist und wie richtiges Verhalten helfen kann, einen Einbruch zu verhindern, erfahren Sie in unserer Einbruchschutzberatung im "Digitalen Beratungs- und Präventionszentrum der Polizei Nordrhein-Westfalen" unter https://koeln.polizei.nrw/artikel/digitales-beratungs-und-praeventionszentrum-der-polizei-nrw-im-polizeipraesidium-koeln-neu-eroeffnet. Im Anschluss an die Beratung stellen wir anhand verschiedener Exponate Sicherungsmöglichkeiten vor und stehen für Ihre individuellen Fragen zur Verfügung.

Weitere Informationen zum Thema Einbruchschutz finden Sie auf folgenden Internetseiten unter "Riegel vor" https://polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer und unter Kriminalprävention - Technische Prävention https://koeln.polizei.nrw/technische-praevention.

Unsere aktuellen Termine zur Einbruchschutzberatung finden Sie hier https://koeln.polizei.nrw/termine-der-polizei-koeln.

Die Veranstaltung dauert circa zwei Stunden und ist kostenfrei.

Bitte melden Sie sich vorab per Mail an kriminalpraevention.koeln@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0221/229-8655 an. (ja/de)

