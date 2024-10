Polizei Köln

POL-K: 241027-1-K Disco-Besucher durch Schuss in den Fuß verletzt - zwei mutmaßliche Tatverdächtige festgenommen

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Bei einem mit einer Schusswaffe ausgetragenen Streit in einer Diskothek auf dem Hohenzollernring ist am frühen Sonntagmorgen (27. Oktober) ein 31 Jahre alter Unbeteiligter am Fuß getroffen und schwer verletzt worden. Polizisten stellten in der Diskothek eine scharfe Schusswaffe (Kal. 22) und mehrere Projektile sicher. Streifenteams nahmen zwei vom Tatort geflüchtete mutmaßliche Tatverdächtige (24, 28) nur wenig später auf der Olpener Straße in Köln-Höhenberg aufgrund eines Zeugenhinweises vorläufig fest.

Nach bisherigem Ermittlungsstand waren mehrere Unbekannte gegen 4.30 Uhr im Bereich der Garderobe der Diskothek in Streit geraten. Einer der Männer soll dann eine Schusswaffe gezogen und mehrere Schüsse abgegeben haben. Der getroffene 31-Jährige hatte zu diesem Zeitpunkt in der Nähe der Garderobe gestanden.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Geschehen in der Diskothek oder zu an der Tat beteiligten Männern machen können, sich telefonisch unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cw/de)

