POL-K: 241025-6-K Hinweis auf Drogenhandel in Köln-Wahn - Marihuana, Kokain und Bargeld sichergestellt

Nach Hinweisen auf Drogengeschäfte in Köln-Wahn hat die Polizei bei der Durchsuchung einer Wohnung in der Nachtigallenstraße am Donnerstagnachmittag (24. Oktober) rund 500 Gramm Marihuana, eine geringe Menge Kokain, etwa 15 Gramm Haschisch, Verpackungsmaterial, eine Feinwaage, mutmaßliches Dealgeld und mehrere Mobiltelefone sichergestellt, die nun ausgewertet werden.

Zivilpolizisten hatten gegen 16 Uhr beobachtet, wie ein polizeibekannter Mann (25) sich in einen vorgefahrenen Audi setzte und mit dem Fahrer (29) Druckverschlusstütchen austauschte. Bei der Kontrolle des Autos stellte sich heraus, dass der 29-jährige Fahrer, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Bei der Durchsuchung der beiden Männer fanden die Polizisten Bargeld, das mutmaßlich aus Drogengeschäften stammt. Ein Richter hatte daraufhin die Wohnungsdurchsuchung angeordnet. (as/de)

