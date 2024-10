POL-K: 241025-3-K Zivilfahnder beobachten Diebstahl aus unverschlossenem Fahrzeug - Zwei Männer festgenommen

Köln (ots) - Staatsanwaltschaft Bonn und Polizei Köln geben bekannt: Nach mehreren Messerstichen in den Oberkörper eines 36 Jahre alten Mannes haben Polizisten am frühen Freitagmorgen (25. Oktober) einen Tatverdächtigen (30) sowie drei mutmaßliche Beteiligte (24, 28, 29) in Waldbröl festgenommen. Der lebensgefährlich Verletzte wurde in einer Klinik notoperiert. ...

