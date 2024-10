Polizei Köln

POL-K: 241025-2-K/GM Mann vor Wohnhaus niedergestochen - Polizei nimmt vier Tatverdächtige fest

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft Bonn und Polizei Köln geben bekannt:

Nach mehreren Messerstichen in den Oberkörper eines 36 Jahre alten Mannes haben Polizisten am frühen Freitagmorgen (25. Oktober) einen Tatverdächtigen (30) sowie drei mutmaßliche Beteiligte (24, 28, 29) in Waldbröl festgenommen. Der lebensgefährlich Verletzte wurde in einer Klinik notoperiert. Eine Mordkommission der Polizei Köln hat die Ermittlungen übernommen.

Die Tat ereignete sich um 1.30 Uhr vor einem Haus in Brüchermühle-Reichshof. Nach Hinweisen des Schwerstverletzten sowie einem Zeugenhinweis zu einem vom Tatort geflüchteten Audi führte die Spur zu einer Wohnung nach Waldbröl. Dort nahmen die Polizisten nicht nur die Tatverdächtigen fest. Sie fanden dort auch den Fluchtwagen und die mutmaßliche Tatwaffe.

Motiv und Hintergründe des Angriffs sind noch völlig unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 11 zu melden. (cr/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell