POL-K: 241025-1-K Unbekannte versuchen Katzenbaby anzuzünden - Zeugensuche

Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag (25. Oktober) am Aachener Weiher in Köln-Lindenthal versucht, einen Brennholzstapel mit einem darin eingeklemmten Katzenbaby anzuzünden. Gegen 1 Uhr beobachtete ein Zeuge (55) zwei Männer in der Parkanlage an der Dürener Straße beim Versuch, das Holz anzuzünden. Als die Männer den Zeugen bemerkten, liefen sie davon. Beim Nachsehen hörte der 55-Jährige ein lautes "Miauen" aus dem Inneren des Holzstapels und alarmierte die Polizei. Polizisten befreiten das eingeklemmte Katzenbaby und brachten es in ein Tierheim. Ein Beamter wurde durch mehrere Bisse in die Hand verletzt und musste medizinisch versorgt werden.

Nach Angaben des Zeugen soll einer der Geflüchteten einen Bart getragen haben und einen verwahrlosten Eindruck gemacht haben. Von dem zweiten Mann ist nur bekannt, dass er dunkle Kleidung getragen hat.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Geflüchteten machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. Von besonderem Interesse ist die Frage, wer möglicherweise Beobachtungen zum Errichten des Holzstapels machen kann. (ja/de)

