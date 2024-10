Polizei Köln

POL-K: 241024-2-K Handtaschenräuber festgenommen - Tatverdächtiger mithilfe polizeilicher Videobeobachtung am Ebertplatz identifiziert

Köln (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (23. Oktober) haben Polizisten einen 21-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, eine 63 Jahre alte Frau an ihrer Haustür in der Innenstadt beraubt zu haben.

Ein Streifenteam bemerkte den Mann kurze Zeit später auf dem Eigelstein, als er mit einer Damenhandtasche unterwegs war. Als die Beamten ihn kontrollieren wollten, ergriff er die Flucht. Auch die überfallene Frau versuchte, den Täter zu verfolgen, verlor ihn jedoch aus den Augen.

Dank der detaillierten Personenbeschreibung durch das Streifenteam konnte der Tatverdächtige später mithilfe der polizeilichen Videobeobachtung am Ebertplatz identifiziert und festgenommen werden. Die entwendete Handtasche wurde sichergestellt und der Geschädigten durch die Polizisten wieder ausgehändigt. (as/sb)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell