POL-K: 241023-6-K Fahrraddiebstahl verhindert - Zeuge hält den Dieb fest

Köln (ots) - Nach einer Geldautomatensprengung in der Nacht zu Mittwoch (23. Oktober) auf der Frankfurter Straße im Stadtteil Mülheim fahndet die Polizei nach zwei dunkel gekleideten Männern. Sie sollen ohne Beute in einem auf der der Steinkopfstraße abgestellten schwarzen Kombi in Richtung Montanusstraße ...

mehr