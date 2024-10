Polizei Köln

POL-K: 241023-3-K Gefälschte Mobiltelefone im Internet angeboten - Festnahme und Durchsuchungen am "Kölnberg"

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Ermittler der "EG Betrug" haben in den frühen Morgenstunden (23. Oktober) mehrere Wohnungen am "Kölnberg" auf richterliche Anordnung durchsucht. Nach polizeilichen Erkenntnissen sollen von dort aus gefälschte Markentelefone mit ebenfalls gefälschten Kaufunterlagen auf einer Online-Plattform angeboten und an gutgläubige Kunden verkauft worden sein. Auf die Spur der vier Beschuldigten waren die Ermittler nach dem Hinweis eines Mannes gekommen, der ein gefälschtes Handy gekauft hatte. Nach der Festnahme einer 24 Jahre alten Beschuldigten am vergangenen Montag (14. Oktober) gelang es den Ermittlern, drei mutmaßliche Mittäter (M19, M25, W50) der Frau zu identifizieren. Bei den heutigen Durchsuchungen mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei stellte die Polizei Datenträger sicher, die nun ausgewertet werden.

Die Polizei rät, besonders vorsichtig zu sein, wenn Mobiltelefone deutlich unter dem gängigen Marktpreis angeboten werden.

Was sollte man beim Ankauf von Mobiltelefonen von Privatpersonen beachten?

* Lassen Sie sich beim Verkauf den Ausweis des Verkäufers zeigen und machen Sie ein Foto davon. * Überprüfen Sie das Gerät vor dem abschließenden Kauf auf Funktionsfähigkeit. * Fehlt die markentypische Software oder lassen sich keine hochauflösenden Fotos machen, sind Zweifel an der Echtheit angebracht. * Auch vermeintliche IMEI-Nummern-Aufkleber und angebliche Originalrechnungen sind kein Garant für ein tatsächliches Markenprodukt. (cw/de)

