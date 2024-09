Polizei Bielefeld

POL-BI: Jugendliche von unbekanntem Mann geschlagen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Kriminalbeamte suchen einen Mann, der am Montagabend, 16.09.2024, eine 17-jährige Bielefelderin, die allein unterwegs war, angesprochen und unvermittelt geschlagen hat.

Die Jugendliche ging gegen 21:15 Uhr über eine Fußgängerbrücke vom Johannistal in Richtung Adenauerplatz. Dort kam ihr ein unbekannter Mann entgegen und sprach sie an. Die Bielefelderin beachtete ihn nicht und ging weiter. Dann zog der Mann an ihrer Schulter, woraufhin sie ihn von sich wegstieß. Anschließend schlug der Mann auf ihren Kopf und flüchtete.

Laut Beschreibung der Bielefelderin war er 35 bis 40 Jahre alt und zwischen 1,80 Meter und 1,85 Meter groß. An dem Abend trug er eine schwarze Jogginghose und eine schwarze Bomberjacke.

Hinweise zu dem Täter nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0 entgegen.

