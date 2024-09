Polizei Bielefeld

POL-BI: Kripo durchsucht bei Drogendealer

Bielefeld (ots)

MK - Bielefeld / Mitte - Am Donnerstag, 12.09.2024, haben Ermittler in Bielefeld eine Wohnung eines polizeibekannten Mannes durchsucht und neben Betäubungsmitteln, Cannabis auch Geld und eine Schusswaffe sichergestellt.

In den Morgenstunden erhielt der 21-Jährige überraschend Besuch von den Kriminalbeamten. Ihnen war der junge Mann wegen diversen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Konsumcannabisgesetz bereits bekannt. Er war beispielsweise in der Vergangenheit als Drogenverkäufer am Kesselbrink in Erscheinung getreten. Zudem besaß er ein verbotenes Elektroschockgerät, welches über kein amtliches Prüfzeichen verfügt und aus dem Bereich der Tierhaltung bekannt ist.

In der Wohnung des 21-Jährigen entdeckten die Ermittler eine nicht geringe Menge Cannabis, eine geringe Menge Kokain und eine Schusswaffe. Weiterhin stellten die Beamten einen höheren dreistelligen Geldbetrag sicher. Der Mann mit guineischer Staatsbürgerschaft wird wegen des Handels einer nicht geringen Menge Cannabis und des Führens einer Schusswaffe verdächtigt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell