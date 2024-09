Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunsicheres Fahrzeug sichergestellt und zwangsabgemeldet

Bielefeld (ots)

LR / Bielefeld / Mitte - Am Mittwoch, 11.09.2024, gegen 12:20 Uhr, fiel einer Funkstreife des Verkehrsdienstes der Polizei Bielefeld, auf der Eckendorfer Straße, in Höhe der Straße Am Stadtholz ein schwarzer, tiefergelegter BMW M5 auf.

Bei der Überprüfung des PKW stellten die Polizeibeamten fest, dass die vorgeschriebene Mindestensbodenfreiheit von 8 cm an mehreren Stellen des Fahrzeugbodens deutlich unterschritten war.

Die breiten Niederquerschnittreifen des 406 PS (299KW) starken BMW waren darüber hinaus in Größe und Breite nicht ordnungsgemäß eingetragen.

Da die Reifen zusätzlich noch stark abgenutzt waren, bestand konkret jederzeit die Gefahr, dass die Reifen bei voller Fahrt platzen.

Aufgrund des vorliegenden Verdachts der "Verkehrsunsicherheit" des Fahrzeuges, wurde die Weiterfahrt damit untersagt und der PKW sichergestellt.

Ein Gutachter stellte anschließend diverse technische Mängel am Fahrzeug fest, sodass dieses zwangsabgemeldet und entsiegelt wurde.

Den 25-jährigen Fahrer erwarten jetzt mindestens die Abschleppkosten, die Kosten des Gutachtens, ein Bußgeldbescheid in Höhe von 90EUR und ein Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg.

Die Polizei weist darauf hin, dass derartige "Tuning-Sünden" lebensgefährlich sind. Die Initiative "Tune it Safe", an der auch die Polizei beteiligt ist, vermittelt Informationen über sichereres Tuning von Kraftfahrzeugen.

Link: https://www.tune-it-safe.de/

