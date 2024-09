POL-BI: Bielefelder Polizeipräsidentin lobt vorbildliches Verhalten

Bielefeld (ots) - MK - Bielefeld / Mitte - Am Donnerstag, 12.09.2024, haben Ermittler in Bielefeld eine Wohnung eines polizeibekannten Mannes durchsucht und neben Betäubungsmitteln, Cannabis auch Geld und eine Schusswaffe sichergestellt. In den Morgenstunden erhielt der 21-Jährige überraschend Besuch von den Kriminalbeamten. Ihnen war der junge Mann wegen diversen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und ...

