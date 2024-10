Polizei Köln

POL-K: 241023-2-K Zigarettenautomat mit entwendetem Radlader aus dem Boden gerissen - Polizei sucht Zeugen

Köln (ots)

Dank eines Zeugenhinweises hat die Polizei Köln am Dienstagmittag (22. Oktober) einen entwendeten Radlader sowie einen entwendeten Zigarettenautomaten in Leverkusen sichergestellt.

Ein Zeuge (65) hatte das gelbe Baustellenfahrzeug (Foto 1), das erst eine Nacht zuvor von einem Parkplatz in der Kandinskystraße in Schlehbusch entwendet worden war, bei einem Spaziergang in einem Waldgebiet an der Wilmersdorferstraße entdeckt und die Polizei informiert. Bei der Absuche der näheren Umgebung fanden die Beamten einen stark beschädigten Zigarettenautomaten (Foto 2), der vermutlich mit dem Radlader aus seiner Verankerung gerissen worden war. Bislang kann der Zigarettenautomat keiner konkreten Tat zugeordnet werden.

Die Polizei fragt:

- Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit dem Diebstahl des Radladers von Bedeutung sein könnten? - Wer weiß, wo ein ursprünglich im Boden verankerter Zigarettenautomat fehlt?

Verbindungen zu weiterem Diebstahl eines Radladers:

Bereits am 23. September hatte die Polizei einen ähnlichen Einsatz. Damals hatten Spaziergänger ein Radlader derselben Marke gemeldet, der sich offensichtlich in der Bachaue des Bürgerbuschbaches festgefahren hatte. Das Naturschutzgebiet, in dem das Baustellenfahrzeug damals gefunden wurde, liegt in unmittelbarer Nähe zum aktuellen Fundort. Auch damals fand das Streifenteam neben dem Radlader, der rund eine Woche vorher von einer Baustelle in Wiesdorf an der Flensburger Str. entwendet wurde, einen Zigarettenautomaten.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 74 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (bg/de)

