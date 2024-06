LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Raubdelikt

Nägelstedt (ots) - Am Donnerstagmorgen kollidierte am Sundhäuser Kreuz ein Lkw mit einem Pkw samt Anhänger. Das Autogespann fuhr in Richtung Nägelstedt, aus Richtung Sundhausen kommend auf die Landstraße 3176 auf. Hierbei übersah der Fahrer einen vorfahrtsberechtigten Lkw, kollidierte mit diesem und verletzte sich hierdurch. Bis der Pkw geborgen war, musste das Sundhäuser Kreuz für etwa eineinhalb Stunden, bis ...

