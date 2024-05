Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Ladendieb landet nach mehreren Taten im Gewahrsam - #polsiwi

Siegen (ots)

Am Freitagvormittag (17.05.2024) ist ein 34-jähriger Mann in der City-Galerie in Siegen gleich mehrfach als Ladendieb aufgefallen. Gegen 9:45 Uhr entwendete der Mann zunächst Parfüm aus zwei Drogeriemärkten. Dabei bedrohte er außerdem die Mitarbeiter. Die Polizeibeamten erteilten ihm einen Platzverweis und drohten im Falle einer weiteren Tat eine Ingewahrsamnahme an.

Es dauerte nur bis 10:50 Uhr, bis der 34-Jährige erneut im Rahmen eines Ladendiebstahls auffiel. Aus einem Elektromarkt wollte der Mann zwei Receiver klauen. Die Polizisten nahmen ihn daraufhin in Gewahrsam.

Auf dem Weg zur Polizeiwache nach Weidenau beleidigte er die eingesetzten Beamten durchgehend.

Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren wegen Ladendiebstahls, Bedrohung und Beleidigung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell