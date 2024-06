LPI-NDH: Gas und Bremse verwechselt - vier Autos beschädigt und ein Baum gefällt

Bad Frankenhausen (ots) - In der Zeit zwischen Mittwoch 20.00 Uhr und Donnerstag 07.30 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Am Schlachtberg Zugriff auf das Fahrzeuginnere eines Opel. Aus dem Innenraum wurden in der weiteren Folge Wertgegenstände und Medikamente im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Beamte der Polizeistation Artern kamen zum Einsatz, sicherten Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

