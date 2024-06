LPI-NDH: Auto aufgebrochen

Nordhausen (ots) - Am Donnerstag kam es gegen 09.30 Uhr in der Rautenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Nach derzeitigen Ermittlungen fuhr ein Kraftrad auf einen Pkw auf, welcher in der weiteren Folge gegen ein parkendes Auto stieß. Die beteiligten Fahrzeuge befuhren die Rautenstraße in Richtung Kornmarkt. Der 16-jährige Motorradfahrer wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ...

