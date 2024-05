Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Beim Wenden Motorrad übersehen

Beverungen (ots)

Am Dienstag, 28. Mai, ereignete sich in Beverungen-Dalhausen ein Verkehrsunfall. Gegen 8.40 Uhr fuhr ein 16-Jähriger aus Beverungen mit seinem Motorrad auf der Straße "Untere Hauptstraße" von Borgentreich in Richtung Beverungen. Zur gleichen Zeit startete auf Höhe einer Apotheke eine 69-Jährige aus Beverungen ihren Ford Fiesta. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte sie ihren Pkw zu wenden und weiter Richtung Borgentreich zu fahren. Dabei übersah sie den von hinten kommenden 16-Jährigen. Trotz einer Gefahrenbremsung des Beverungers konnte ein Zusammenstoß nicht verhindert werden. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich am Fuß. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 2.500 Euro./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell